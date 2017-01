Brown Findlay: "Pentita del nudo sul set"

foto Da video Correlati SUL RED CARPET 13:55 - Prima di essere Lady Sybil, rampolla dell'alta aristocrazia britannica in "Downton Abbey", l'attrice Jessica Brown Findlay era una vera bad-girl. Sul set del film "Albatross", nel 2011, è stata infatti protagonista di una scena hot in cui appariva in topless. "Ero molto ingenua. Semplicemente non sapevo che ci si potesse rifiutare - ha confessato al magazine britannico "Radio Times" - E' un'esperienza che non rifarei". - Prima di essere Lady Sybil, rampolla dell'alta aristocrazia britannica in "", l'attrice Jessica Brown Findlay era una vera bad-girl. Sul set del film "Albatross", nel 2011, è stata infatti protagonista di. "Ero molto ingenua. Semplicemente- ha confessato al magazine britannico "Radio Times" - E' un'esperienza che non rifarei".

Sul set di "Albatross" l'attrice è protagonista di una scena a luci rosse, che si svolge all'interno di un supermarket. Nel ciak in questione il suo personaggio si alza la maglietta, per provare al commesso del negozio che è abbastanza adulta per comprare alcol.



"Non avevo idea di cosa stesse succedendo, pensavo che mi stessero riprendendo da dietro - ha continua l'attrice, aggiungendo - Se devi girare una scena di nudo devi essere sincero, naturale. L'idea che le attrici passino migliaia di ore in palestra prima non mi attira... io al contrario amo bere birra e mangiare hamburger. Sinceramente quella del nudo è un'esperienza che non vorrei ripetere".