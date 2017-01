Marco Guercio: "Via dal trono per i miei"

foto Facebook Correlati SEX SYMBOL UMILE 12:16 - Dopo più di un mese lontano da telecamere e microfoni, torna a parlare Marco Guercio rilasciando un'intervista al settimanale "Nuovo". Il giovane palermitano dal fisico scultoreo era tronista di "Uomini e donne" ma il il 22 febbraio ha abbandonato tutto senza dare spiegazioni. Adesso confessa: "Non volevo deludere i miei genitori". Non esclude, però, di tornare sotto i riflettori se Maria lo richiamasse. - Dopo più di un mese lontano da telecamere e microfoni, torna a parlare Marco Guercio rilasciando un'intervista al settimanale. Il giovane palermitano dal fisico scultoreo era tronista dima il il 22 febbraio ha abbandonato tutto senza dare spiegazioni. Adesso confessa: "Non volevo deludere i miei genitori". Non esclude, però, di tornare sotto i riflettori se Maria lo richiamasse.

Fan in delirio sui social network - La decisione di lasciare la trasmissione condotta da Maria De Filippi aveva sconfortato le fan che non hanno risparmiato gli appelli su Facebook e Twitter per convicerlo a ritornare nel piccolo schermo. Nel salotto pomeridiano era nato anche l'amore con la concorrente Greta, 19enne di Milano. Una relazione finita presto, però. Come spiega Marco: "Purtroppo la nostra storia non è andata avanti per incomprensioni varie e per la troppa distanza che ci separava".



"Siamo una famiglia modesta" - Tornato nel capoluogo siciliano, fa il parrucchiere per signora e spiega i motivi del suo abbandono: "Non arrivava più al pubblico l'immagine di ciò che sono realmente. Ho deciso di andarmene per non deludere i miei genitori. Temevo che non mi riconoscessero più come il ragazzo che hanno cresciuto". Marco ha la testa sulle spalle e tiene a precisare: "Non c'è niente di eroico nel mio comportamento. La mia famiglia mi ha cresciuto con valori sani e io non potrei mai dimenticare questi insegnamenti". L'ex tronista è fiero delle sue origini, di papà Fabio che fa il manovale e di mamma Maria Letizia, addetta alle pulizie in un ospedale, e sottolinea: "Siamo una famiglia modesta, che fa fatica ad arrivare alla fine del mese. Ma siamo felici". Il giovane palermitano ha però confessato che se Maria lo richiamasse non esiterebbe a tornare in tv: "Potrei giocarmi una seconda chance e dimostrare a me stesso che ho ritrovato la persona che stavo smarrendo".