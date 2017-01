Lena Headey, la regina si mette a nudo

foto Esquire Correlati MORA NELLA VITA...

Chi si aspettava che sotto la chioma dorata e lo sguardo algido della regina dei Lannister - una delle casate della serie tv "Game Of Thrones" - si nascondesse un'anima così trasgressiva? Capelli corvini e schiena completamente tatuata, Lena Headey incanta posando in lingerie o fasciata in un abito di pelle per il magazine "Esquire". Look aggressivo e sguardo magnetico, anche fuori dal set Lena sa come far perdere la testa agli uomini.

In "Game of Thrones" interpreta Cersei, matrona della famiglia Lannister e madre del sanguinario re Joffrey (Jack Gleeson). "Joffrey è letteralmente fuori controllo - confessa la Headey a Entertainment Weekly - E' molto doloroso per il mio per il mio personaggio. Il figlio che ama le è sfuggito di mano e non riesce più ad avere nessun controllo su di lui".



Svestiti i panni di madre premurosa, Lena mette però in mostra il suo lato più sexy e provocante, posando in lingerie per il magazine "Esquire". Curve mozzafiato e fascino da vendere per l'attrice che, alla soglia dei 40 anni, scherza sulla sua età e confessa: "Ormai sono una sorta di T-Rex per il mondo delle attrici".