"Lollipop", ritorno ufficiale a Verissimo

AGLI ESORDI 10:45 - Sono state le pioniere dei talent show, vendendo in meno di un anno più di 250mila album. Dopo undici anni le "Lollipop" hanno deciso di riformare il gruppo e annunceranno ufficialmente la loro reunion sabato 30 aprile nello studio di "Verissimo" (su Canale 5 alle ore 16). "Amiamo le sfide e vogliamo tornare - confessano le ragazze a "Di Tutto" - E' come se non ci fossimo mai lasciate, siamo sempre rimaste in contatto in questi anni".

Orfane di Dominique le "Lollipop" - alias Roberta Ruiu, Marcellina Ovani, Marta Falcone e Veronica Rubino - sono state la prima band italiana uscita da un talent show. Lanciate nel 2001 dal programma "PopStar", il gruppo aveva scalato in pochi mesi le classifiche italiane grazie al singolo d'esordio "Down, down, down".



Dopo dieci anni di silenzio le "Lollipop" sono tornate piene di energie: "Ci sono mille idee, partiamo per il tour e poi vediamo. Non appena avremo qualcosa di forte tra le mani torneremo in sala d'incisione. Pensavamo anche ad una cover in verità".



Antesignane dei talent-show, il gruppo continua a seguire con interesse gli artisti nati in tv: "Oggi è tutto migliore, noi non abbiamo avuto la credibilità che hanno oggi. A PopStar non c'erano coach, ma solo le nostre voci. Siamo state le prime e abbiamo lasciato il segno anche per questo".