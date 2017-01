"50 sfumature di grigio" verso Stephen Amell

foto Ufficio stampa Correlati EROE BUONO

"ARROW MI HA SVEGLIATO"

E TU CHI SCEGLIERESTI? 16:27 - Un altro segnale della "Arrow"-mania nata sull'onda del successo del telefilm di Italia 1 in onda ogni lunedì, già la serie tv più vista nel nostro Paese Stephen Amell, il protagonista, è stato contattato per interpretare il protagonista maschile del film "50 sfumature di grigio". L'attore canadese l'ha rivelato sul suo profilo Facebook: "Ho avuto un incontro per interpretare la parte". - Un altro segnale della-mania nata sull'onda del successo del telefilm di Italia 1 in onda ogni lunedì, già la serie tv più vista nel nostro Paese dopo aver toccato i 3 milioni e mezzo di spettatori , il protagonista, è stato contattato per interpretare il protagonista maschile del film "". L'attore canadese l'ha rivelato sul suo profilo Facebook: "Ho avuto un incontro per interpretare la parte".

Dopo ipotesi altalenanti, il nome di Amell confermerebbe le voci che vorrebbero nel ruolo di Christian Grey un attore più in ascesa che conosciuto, possibilmente a suo agio con la nudità come sembra dimostrato dal serial di Italia 1 che vede l’attore spesso a petto nudo (“Tv Guide” ha eletto quelli di Amell “i migliori pettorali della storia della tv”). Nei giorni scorsi si era sparsa la voce di un possibile ingaggio di Ian Somerhalder, protagonista del teen-cult “The Vampire Diaries” (in onda su Mya con la quarta stagione inedita ogni giovedì). Un’ipotesi mai confermata né smentita.