Emma e Miguel Bosè: "Canteremo con Maria"

09:02 - "Siamo pazzi di Maria De Filippi". E non poteva essere altrimenti per Emma Marrone e Miguel Bosé, nuovi direttori artistici dell'edizione serale del talent "Amici" che partirà il 6 aprile su Canale 5. Lui guida la squadra Blu, lei quella dei bianchi. A "Tv Sorrisi e Canzoni" si raccontano in esclusiva. "Ci esibiremo sul palco, magari in duetto. E coinvolgeremo pure Maria".

"Non ho dubbi su Maria - racconta Emma - quando mi propone una cosa mi fido completamente. Mi ha scelto ed è una pazza, una matta. Ogni volta le chiedo 'Sei sempre convinta? Guarda che puoi ancora trovare qualcun altro'...". Quanto al rapporto con Miguel, la Marrone sottolinea: "Non lo conosco bene, siamo un po' all'opposto, trent'anni di carriera contr tre anni di prime esperienze..". E Bosé replica: "A priori non farò cantare i miei pezzi, ma canterò con loro, con Emma, con Maria...".