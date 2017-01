Gabriele Greco: "Ho ritrovato la passione"

foto DiPiù Tv Correlati IL BELLO DELLA FICTION 11:57 - Il volto noto della fiction Gabriele Greco ("Vivere", "L'onore e il rispetto", "Capri") dopo una pausa durata due anni torna dal suo pubblico. L'attore fa infatti parte del cast "Un'insolita vendemmia", il film girato insieme al cast di Centovetrine che uscirà il prossimo 11 aprile. "Sono stato lontano dalla tv perchè avevo bisogno di nuovi stimoli - racconta a "DiPiù Tv" - Ora sono pronto a tornare alla grande". - Il volto noto della fiction("Vivere", "L'onore e il rispetto", "Capri") dopo una pausa durata due anni torna dal suo pubblico. L'attore fa infatti parte del cast "", il film girato insieme alche uscirà il prossimo 11 aprile. "Sono stato lontano dalla tv perchè avevo bisogno di nuovi stimoli - racconta a "DiPiù Tv" -".

In "Un'insolita vendemmia" interpreta il ristoratore di un'isola e viene a contatto con il cast di attori di una soap opera, che si sono trovati improvvisamente senza lavoro. "Un giorno mi capita di conoscere una delle attrici giunte sull'isola e ne resta affascinato - svela - Mi avvicinerò a lei pian piano e scoprirò che è malata di anoressia. Ma non posso dire come andrà a finire per non rovinare la sorpresa".



Nel film i personaggi si ritrovano disoccupati da un giorno all'altro, mentre Greco ha deciso volontariamente di allontanarsi dal piccolo schermo: "Sentivo il bisogno di rinnovarmi, di trovare nuovi stimoli artistici. Volevo crescere, trovare nuovi modi si comunicare con il pubblico".