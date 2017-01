Rudolf, l'ex gieffino è diventato spericolato

foto Olycom Correlati DENTRO LA CASA CON ILENIA 10:40 - Dall'atmosfera claustrofobica del Grande Fratello agli sport estremi all'aria aperta. L'ex gieffino Rudolf, sex symbol della 12° edizione, sarà al timone di un programma tv avventuroso anche se a "Vero tv" precisa: "Non sarà un documentario, ma cercherò di trasmettere al pubblico le sensazioni che vivo in prima persona". E sulla sua ex Ilenia si lascia andare e ammette: "Stiamo cercando di ricucire ma non so se torneremo ad amarci". - Dall'atmosfera claustrofobica del Grande Fratello agli sport estremi all'aria aperta. L'ex gieffino, sex symbol della 12° edizione, sarà al timone dianche se a "Vero tv" precisa: "Non sarà un documentario, main prima persona". Esi lascia andare e ammette: "ma non so se torneremo ad amarci".

Rudolf condurrà un programma tv in cui proverà in prima persona esperienze estreme. "Mi ha emozionato molto il parapendio e anche la corsa sulla neve con la slitta trainata dai cani - confessa, e poi aggiunge - Mi sono lanciato con in entusiasmo in questa avventura perchè certi treni passano una volta sola".



Un treno che è già partito, invece, è quello con a bordo la sua ex Ilaria. I due si erano conosciuti dentro la Casa del Grande Fratello, ma la coppia di gieffini si è lasciata a inizio anno, tra litigi e polemiche : "Oggi stiamo cercando di ricucire. Ma non so se torneremo ad amarci o se trasformeremo il nostro legame in una bella amicizia".