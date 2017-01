Silvia Toffanin: "A Verissimo ci divertiamo"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati NUOVO AMORE PER LA CANALIS

TOTAL PINK 09:17 - Ogni sabato pomeriggio Silvia Toffanin entra nelle case degli italiani con "Verissimo" per tener loro compagnia, ma dietro le quinte è lei la prima a divertirsi. "Siamo una squadra giovane e molto affiatata, lavoriamo sodo - confessa a "Sorrisi Canzoni e tv" - Si ride e c'è un bellissimo clima. E' come una famiglia per me". Un'atmosfera rilassata e informale, dove però a farla da padrona è soprattutto la professionalità. - Ogni sabato pomeriggioentra nelle case degli italiani con "" per tener loro compagnia, ma dietro le quinte è lei la prima a divertirsi. ", lavoriamo sodo - confessa a "Sorrisi Canzoni e tv" - Si ride e c'è un bellissimo clima.". Un'atmosfera rilassata e informale, dove però a farla da padrona è soprattutto la professionalità.

Ad accompagnare la Toffanin in studio ogni sabato un trio di fedeli aiutanti: Alvin, Jonathan e Daniele Bossari. "Come mi vedi vado in onda, non mi pettino nè mi trucco. Al limite un'aggiustatina alla barba" confessa Alvin, che all'interno dello show cura la rubrica 'dieci motivi per'.



Daniele Bossari si dedica invece agli ultimi ritrovati tecnologici e spiega che "grazie a Verissimo riesco a toccare argomenti tecnologici in modo divulgativo e affrontare problemi sociali in termini propositivi, dando delle soluzioni".



A chiudere il gruppo Jonathan, esperto di moda: "La gente mi fermava per strada per chiedermi consigli di moda, così abbiamo pensato di creare uno spazio apposta. Silvia ha avuto l'idea di cambiare l'immagine di una persona del pubblico. Così è nato il mio atelier".



Ma a "Verissimo" c'è spazio anche per la buona cucina grazie ad Andrea, il giovane chef del programma, che svela come alla fine delle riprese "ci mangiamo tutto noi!"