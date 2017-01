"Amici", Harrison Ford e Sabrina Ferilli giudici

- Svelati i tre giudici del serale di "", condotto da, che andrà in onda dal 6 aprile in prima serata su Canale 5. Ai già confermatiil djsi aggiunge, come la stessa attrice anticipa su La Repubblica. A loro si aggregherà eccezionalmente un quarto giudice: la superstar di Hollywood

"Giudico i ragazzi già selezionati, non potrei dire: tu sì, tu no. Valutiamo l’esibizione. - spiega la Ferilli nell'intervista - Sono innamorata di Maria De Filippi. Ha una saggezza d'altri tempi, glielo dico sempre: ‘Siamo vecchie dentro’. Non la vedo come presentatrice ma per quello che è: una donna speciale. Il mio è un mestiere pubblico, mai stata snob. Ho un approccio nazionalpopolare, divoro ore di televisione. Vengo dal cinema d’autore, vado ovunque. Maria è bravissima, i ragazzi sono seguiti da insegnanti di prima categoria, vengono pagati, possono costruire qualcosa".Nella prima puntata saranno due gli allievi eliminati e non ci sarà il televoto. Lunga la lista della dodicesima edizione serale del talent show di Maria De Filippi: Gianna Nannini, Marco Mengoni, Fabri Fibra, Anna Oxa, Cesare Cremonini, Club Dogo, Nesli, Alessandra Amoroso, Massimo Ranieri, Marracash, Fiorella Mannoia, Emis Killa e i Modà. Per il ballo: Eleonora Abbagnato, Nicolas Le Riche e il New York City Ballet. Tutte le coreografie verranno curate dal Direttore Artistico di "Amici" e coreografo di fama internazionale Giuliano Peparini.