Cecilia Capriotti: "Mai stata con Mattia Destro"

La modella e attrice Cecilia Capriotti è stata ospite nel salotto di Barbara d'Urso a "Domenica Live" e ha smentito il flirt con l'attaccante della Roma e della Nazionale italiana Mattia Destro. Cecilia ha le idee chiare: "Voglio un uomo vero. La donna deve avere dei compiti e l'uomo deve trasmettere sicurezza e forza". Nel suo cuore però in realtà c'è già un uomo, la cui identità è ancora segreta.

"Sto valutando la situazione - specifica Cecilia durante l'intervista -, non voglio partire in quarta. Sono molto istintiva del tipo che dopo una settimana vado a convivere. Cosa che è già successa con il mio ex Andrea Perone (ex di sabrina Ferilli, ndr). Non ho più vent'anni voglio valutare bene". Le store d'amore di Cecilia si contano sulle dita di una mano: "Ho sempre avuto storie molto lunghe, credevo nell'amore per poi sposarmi e non l'ho mai fatto perché nessuno mi ha convinta. Con il primo ragazzo sono stata quattro anni". Ma chi sarà allora il misterioso uomo che ora fa battere il cuore di Cecilia?