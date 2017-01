Boom di ascolti su Italia 1 per "Arrow"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati Stephen Amell: "Ho sofferto per mia mamma"

In lotta contro il male 10:46 - Sono bastati due episodi ed è già "Arrow-mania" anche nel nostro Paese. Audience alle stelle per la serie tv in onda su Italia 1 e fan scatenati sui social network per seguire l'evoluzione della storia. Tutto merito dell'attore Stephen Amell che suscita i sospiri femminili e l'invidia maschile con il suo ruolo di Oliver Queen, eroe contemporaneo che, dopo un naufragio, torna a Starling City per lottare contro il crimine. - Sono bastati due episodi ed è giàanche nel nostro Paese. Audience alle stelle per la serie tv in onda su Italia 1 e fan scatenati sui social network per seguire l'evoluzione della storia. Tutto merito dell'attoreche suscita i sospiri femminili e l'invidia maschile con il suo ruolo di, eroe contemporaneo che, dopo un naufragio, torna a Starling City per lottare contro il crimine.

Successo di pubblico - La serie ha fatto registrare un boom d'ascolti: 3.251.000 telespettatori per la prima puntata e 3.360.000 per la seconda, con uno share che ha toccato il 19,26% nel target 15-34 anni. Un'ondata di consensi che si è abbattuta anche sulla rete. Su Twitter l'hashtag #Arrow è in vetta nei "trending topics", gli argomenti su cui si è "cinguettato" di più.



Un eroe moderno che si ispira al passato - Il personaggio Oliver Queen, che ricorda Robin Hood, assume l'identità segreta di Incappucciato, e sfoggia forza,agilità e abilità nell'uso dell'arco. Il giustiziere Freccia Verde elimina o assicura alla giustizia i malvagi presenti in una lista compilata da suo padre. Un personaggio che nasce nelle strisce della DC Comics nel 1941. I fumetti sono stati pubblicati anche in Italia contemporaneamente alla messa in onda della serie su Italia 1. Una chicca per gli appassionati: lo skyline che spesso s'intravede nel serial, è composto da immagini d'archivio di Boston, Philadelphia e della tedesca Francoforte. Le riprese effettive, però, sono state girate in Canada, nella regione della British Columbia.