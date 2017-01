I costi della casta a "Quinta Colonna"

foto Ufficio Stampa Mediaset 10:03 - Nel primo giorno di consultazioni con i partiti del premier incaricato Pier Luigi Bersani, Paolo Del Debbio torna a dibattere sulla situazione politica italiana, sui costi della casta e le problematiche sociali nel nuovo appuntamento con "Quinta Colonna", in onda lunedì 25 marzo, in prima serata, su Retequattro. - Nel primo giorno di consultazioni con i partiti del premier incaricato Pier Luigi Bersani,torna a dibattere sulla situazione politica italiana, sui costi della casta e le problematiche sociali nel nuovo appuntamento con "", in onda lunedì 25 marzo, in prima serata, su

Si confrontano Anna Ascani (Pd), Nunzia De Girolamo (Pdl), Concetta Salvo (Scelta Civica), e il presidente della Federconsumatori Rosario Trefiletti. In studio anche Iva Zanicchi, Marina Ripa di Meana e Jacopo Fo in collegamento da S. Cristina di Gubbio. Nel corso della puntata, il settimanale di Retequattro si collegherà con piazze di Brescello, in provincia di Reggio Emilia, e Conegliano Veneto, in provincia di Treviso.