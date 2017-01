Daniella Alonso, lingerie sensuale su "Maxim"

foto Maxim Correlati FORME MOZZAFIATO

DURA SUL SET 10:35 - In "Revolution" (serie post-apocalittica in onda sulla Nbc) veste i panni della bella e combattiva Nora, una guerriera ribelle che si oppone al regime militare costruendo ordigni rudimentali. Ma per "Maxim" Daniella Alonso mette da parte armi e polvere da sparo, indossando lingerie sexy e giarrettiere da far perdere la testa. Curve esplosive, che si addicono perfettamente ad una "bombarola" in erba come lei.

Sul set di Revolution interpreta la combattente Nora Clayton, che si oppone al regime militare costruendo bombe rudimentali. "Sul set usiamo oggetti di scena e, anche se non sono reali, me li porto dietro. - svela a "Maxim"- Ora sono capace di costruire un piccolo ordigno con fertilizzante, polvere da sparo, un tubo e un pezzo di corda".



Un corpo perfetto quello di Danielle, scolpito da anni di duro allenamento: "Ho praticato arti marziali per molto tempo. Ho iniziato con il tae kwon do, poi sono passata al karate al Mma, che è un mix di arti marziali. Ora insieme al cast stiamo studiando Krav Maga (combattimento di origine israeliana ndr.). Mi piace perchè è un metodo di allenamento interessante, che mi fa sentire a mio agio in ogni situazione".