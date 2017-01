"Le Iene Show" e la vittoria di Sofia

foto Ufficio Stampa Mediaset 12:53 - Domenica 24 marzo in diretta alle ore 21.20 nuovo appuntamento con "Le Iene show". Alla conduzione, a fianco di Ilary Blasi, Teo Mammucari e la Gialappa's (Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Carlo Taranto). Giulio Golia ripercorre la vicenda e la vittoria di Sofia, la piccola di 3 anni e mezzo affetta da una malattia neurodegenerativa. Il Governo ha dato l'ok per la ripresa delle cure. - Domenica 24 marzo in diretta alle ore 21.20 nuovo appuntamento conAlla conduzione, a fianco di(Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Carlo Taranto).ripercorre la vicenda e la vittoria di Sofia, la piccola di 3 anni e mezzo affetta da una malattia neurodegenerativa. Il Governo ha dato l'ok per la ripresa delle cure.

Sofia è stata sottoposta alla seconda infusione con le cellule staminali e ha potuto riprendere la cura con il metodo Stamina agli Spedali Civili di Brescia, in seguito al via libera del Tribunale di Livorno. Pochi giorni fa, inoltre, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto legge che consente la prosecuzione delle terapie a base di cellule staminali con il metodo del Professor Vannoni per i pazienti che hanno già iniziato la cura. Decreto che conferma, quindi, ulteriormente la decisione presa da altri Giudici del lavoro che hanno consentito le cure con il metodo Stamina nei confronti di alcuni pazienti. La Iena intervista un rappresentante di Telethon, per comprendere la loro posizione nei confronti del Metodo Stamina, organizzando, in seguito, un incontro a sua insaputa con il Professor Vannoni, il quale cerca di rispondere ai dubbi e alle perplessità sollevate da Telethon in merito alla sua terapia. Inoltre, le immagini della manifestazione organizzata a Roma dai promotori della pagina internet 'Ministro Balduzzi aiuti la piccola Sofia'.



Tra i servizi di questa puntata: Matteo Viviani indaga su una situazione che riguarda ormai da parecchi mesi le scuole elementari del comune di Vigevano. Qui il sindaco ha lanciato un’operazione ai danni dei “furbetti dell’insoluto”, come da lui vengono definiti coloro che, pur potendo permettersi di pagare la retta della mensa scolastica, non lo fanno volutamente. Il provvedimento preso è stato quello di cancellare le fasce di gratuità per le famiglie con i redditi più bassi, che prima usufruivano delle agevolazioni per permettere ai loro figli di mangiare in mensa. In questo modo, i bambini di coloro che non riescono a pagare la retta della mensa scolastica si trovano attualmente costretti a mangiare un panino portato da casa in un’aula separata rispetto ai loro compagni che, invece, possono usufruire di un pasto caldo. La Iena decide, infine, di intervistare in merito il sindaco di Vigevano.



Mauro Casciari indaga sul caso di un bambino di 3 anni e mezzo sottoposto per alcuni mesi a delle sessioni di terapia riabilitativa che, sembra, si svolgessero non proprio nel rispetto della norma.