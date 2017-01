Stephen Amell: "Ho sofferto per mia mamma"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati CONTRO I CRIMINALI 14:06 - Stephen Amell è il volto di uno degli eroi più amati della tv: "Arrow", in onda in prima serata ogni lunedì su Italia 1. L'attore ha 32 anni ed è originario del Canada. Nel suo passato però c'è una brutta esperienza. "A mia madre era stato diagnosticato il tumore", racconta Stephen a DiPiù. Poi come un miracolo la guarigione, così l'attore ha deciso di darsi da fare nella vita proprio come un eroe. è il volto di uno degli eroi più amati della tv: "", in onda in prima serata ogni lunedì su Italia 1. L'attore ha 32 anni ed è originario del Canada. Nel suo passato però c'è una brutta esperienza. "A mia madre era stato diagnosticato il tumore", racconta Stephen a DiPiù. Poi come un miracolo la guarigione, così l'attore ha deciso di darsi da fare nella vita proprio come un eroe.

A cinque anni Stephen ha vissuto una brutta esperienza in famiglia: alla madre era stato diagnosticato un tumore al seno. "Improvvisamente tutto intorno a me cambiò - racconta -. Non ero più io al centro dell'attenzione della famiglia. La mia mamma non era più sempre sorridente e piena di premure per me. Ricordo che soffrivo e non riuscivo a comprendere perché non mi volesse più bene. Poi, un giorno, fu lei a spiegarmi e a dirmi che potevo perderla. Mi chiesi allora come avrei potuto aiutarla...". Poi una specie di miracolo e la madre di Stephen guarì senza alcuna complicazione.