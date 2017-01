Zelig, Mengoni e Vernia sono quasi gemelli

foto LaPresse Correlati DUE GOCCE D'ACQUA 16:52 - Marco Mengoni ha Zelig". Ad attenderlo sul palco c'era Giovanni Vernia che si è truccato e vestito proprio come Marco. Il risultato è sorprendente e i due sembrano gemelli separati alla nascita. La puntata col duetto andrà in onda su Canale 5 il primo aprile. ha appena pubblicato l'album "#prontoacorrere" e tra interviste e incontri con i fan negli store musicali, il cantante ha avuto il tempo di fare un salto a "". Ad attenderlo sul palco c'erache si è truccato e vestito proprio come Marco. Il risultato è sorprendente e i due sembrano gemelli separati alla nascita. La puntata col duetto andrà in onda su Canale 5 il primo aprile.

Marco si sta preparando per rappresentare l'Italia di fronte alla platea internazionale dell'Eurovision Song Contest, che si terrà a Malmö in Svezia il 18 maggio. Il brano che Mengoni ha scelto di portare è "L'Essenziale". Con questo brano, composto da Mengoni insieme con Casalino e De Benedittis, il cantante, infatti, non ha solo vinto la 63esima edizione del Festival di Sanremo, ma ha anche conquistato la vetta delle classifiche di vendita. Il video ufficiale ha già ottenuto milioni di visualizzazioni e il singolo, già multiplatino, ha battuto tutti i record di permanenza al primo posto in classifica. L'8 maggio infine partirà da Milano L'Essenziale Anteprima Tour 2013, con cui Marco Mengoni si esibirà nei principali teatri delle città italiane e che lo vedrà impegnato in 7 tappe.