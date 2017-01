Ridley Scott, a Roma per la fiction sul Vaticano

foto Ap/Lapresse Correlati KOLOSSAL DI FANTASCIENZA 17:38 - Il regista de "Il Gladiatore" torna sul luogo del delitto. Ridley Scott girerà infatti a Roma una fiction sul Vaticano. "Starò qui per sei settimane - ha spiegato Scott - ho atteso che smettesse di piovere" per iniziare a girare. La serie tv, scritta dall'ideatore di Dr. House Paul Attanasio, riguarderà "un arcivescovo americano". L'episodio pilota, che si intitolerà The Portrait, "sara' pronto tra 5-6 settimane". - Il regista de "Il Gladiatore" torna sul luogo del delitto.infatti a Roma. "Starò qui per sei settimane - ha spiegato Scott - ho atteso che smettesse di piovere" per iniziare a girare., scritta dall'ideatore di Dr. House Paul Attanasio,. L'episodio pilota, che si intitolerà The Portrait, "sara' pronto tra 5-6 settimane".

"Se poi a ShowTime e a Sony Pictures Television piacerà - ha detto ancora Scott - faremo altri 10/11 episodi. Rifarò New York a Roma, gli interni dell'appartamento di New York del protagonista e anche un pezzetto di Sicilia".



"Per Roma - ha spiegato l'assessore capitolino alla Cultura Dino Gasperini - il primo episodio significa un nuovo investimento di 5,5 milioni di dollari e faremo di tutto per renderlo possibile". Il primo episodio ha un costo di circa 9 milioni di dollari di cui 5,5 spesi a Roma e nel Lazio e 3 per il solo personale.



"E' un onore per noi avere Ridley Scott a Roma a girare - ha dichiarato il sindaco di Roma, Gianni Alemanno - anche dal punto di vista personale perchè il Gladiatore è uno dei film più belli che abbia mai visto".