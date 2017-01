Rossella, cuoca bollente a "Uomini e Donne"

foto Da video Correlati STILI DIVERSI 11:37 - Polemica tra i fornelli del trono over di "Uomini e Donne". Pietra dello scandalo la corteggiatrice Rossella che, per la sfilata a tema "nella mia cucina", ha sfoggiato in passerella un look decisamente succinto. Shorts, pancia in bella vista e tacchi alti hanno suscitato però le ire della sfidante Elga e le critiche di Tina: "Vista così sembra più donna che si reca in spiaggia piuttosto che in cucina". - Polemica tra i fornelli del trono over di "". Pietra dello scandaloche, per la sfilata a tema "nella mia cucina", ha sfoggiato in passerella un look decisamente succinto.hanno suscitato peròe le critiche di Tina: "Vista così sembra più donna che si reca in spiaggia piuttosto che in cucina".

"Nel look di Rossella non c'è nulla che evoca il pensiero della cucina. Per me non va bene, è un altro tema - ha sbottato Elga, prima di aggiungere - La stylist ha vestito così Rossella solo per farla vincere. A me sta bene che abbia messo in mostra le sue qualità, ma doveva farlo usando il tema della cucina".