In onda sabato 30 marzo in prima serata su Canale 5 "Il viaggio di Italia's Got Talent", il meglio di dello show di successo condotto da Simone Annicchiarico e Belen. Si è conclusa il 16 marzo la quarta edizione del talent ideato da Simon Cowell e riadattato in Italia da Fascino, casa di produzione che fa capo a Maria De Filippi, e da Freemantle Media. Il talent ha ottenuto il miglior risultato di prestazione nelle quattro edizioni.

Con la finale disputata sabato 16 marzo, in diretta su Canale 5, "Italia's Got Talen" ha ottenuto una share media del 30% pari a 6 milioni 926 mila telespettatori. Il pubblico ha una composizione omogenea per sesso, distribuzione territoriale e scolarizzazione. Il programma è molto seguito dai giovani: i ragazzi dagli 8 ai 14 anni prevalgono con un 40,7% di share media. Le donne (sempre giovani) dai 25 ai 34 anni (probabilmente sono le mamme degli stessi ragazzi) ottengono una share media pari al 45,2%.



"Italia's Got Talen" sembra riunire l’intero nucleo familiare, infatti, se le donne in generale pesano 32% di share gli uomini sono poco meno con un 27%. Stessa caratteristica per la distribuzione territoriale dove si evince una leggera maggioranza al Sud con un 35,4% mentre il Nord svetta al 32% di share. Per ciò che riguarda la scolarizzazione avendo davanti alla Tv molti ragazzi le percentuali si dividono così: scuola elementare con un 26,5%; scuola media inferiore (34%), scuola media superiore (30%). Il dato strabiliante è quello degli universitari che svetta al 21% di share. I picchi del programma hanno toccato share del 45,5% con 10 milioni di telespettatori.



La redazione del programma si prepara già ai nuovi casting per la prossima edizione. Chiunque voglia partecipare (non ci sono limiti di età, provenienza o disciplina) deve compilare la scheda che si trova sul sito internet ufficiale del programma: www.italiasgottalent.it oppure chiamare il numero 06/3725727. Per informazioni, anteprime e curiosità, le pagine ufficiali del programma sui social network: Facebook: https://www.facebook.com/italiasgottalent e Twitter: https://twitter.com/italiasgotalent.