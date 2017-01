Supercinema con i Papi sul set

foto Ufficio stampa 15:11 - Venerdì 22 marzo, in seconda serata, nuovo appuntamento su Canale 5 con "Supercinema" e una carrellata speciale su tutti i papi del cinematografici. Dal Papa guerriero Giulio II, interpretato da Rex Harrison ne "Il Tormento e l’estasi", all’esilarante pontefice Felice Caprettari di Nino Manfredi ne "Il santo soglio", fino a Michel Piccoli in "Habemus papam" di Nanni Moretti. - Venerdì 22 marzo, in seconda serata, nuovo appuntamento su Canale 5 con "Supercinema" e una carrellata speciale su tutti i papi del cinematografici. Dal Papa guerriero Giulio II, interpretato da Rex Harrison ne "Il Tormento e l’estasi", all’esilarante pontefice Felice Caprettari di Nino Manfredi ne "Il santo soglio", fino a Michel Piccoli in "Habemus papam" di Nanni Moretti.

E ancora, il grande Paolo Stoppa: Alberto Sordi, alias il Marchese del Grillo, gli diceva: “Santità, dopo un papa se ne fa sempre un altro...".



A 25 anni dalla morte, un ricordo di Steno, pseudonimo di Stefano Vanzina, papà di Carlo ed Enrico Vanzina. Il regista lancio, tra gli altri, Totò, Alberto Sordi, Aldo Fabrizi. “In mezzo secolo di carriera – ricordano i figli - papà si è sempre saputo sintonizzare coi gusti della gente. Lui lavorava per il pubblico”. E ancora, intervista a Massimo Ghini, nelle sale con ‘Outing-fidanzati per sbaglio’: ”Dal cinema d’autore ho preso tanti schiaffi in faccia – si sfoga Ghini - poi, quando ho fatto i cinepanettoni mi hanno accusato di aver tradito il mestiere. In Italia lo sport nazionale è sempre lo stesso: giudicare gli altri per quello che sembrano, non per ciò che sono”.