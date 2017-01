Francesco Testi: "Ricomincio da Giulia"

foto Fama Correlati DIVO SEXY 08:42 - "Duro dal cuore grande", il 34enne Francesco Testi si racconta così a "Fama" a poche settimane dalla messa in onda su Canale 5 della fiction "Baciamo le mani". E dopo la querelle con Sabrina Ferilli confessa: "Confermo, ho una nuova fidanzata, Giulia". Una bellissima attrice lituana ed ex concorrente di "Veline". - "Duro dal cuore grande", il 34ennesi racconta così a "" a poche settimane dalla messa in onda su Canale 5 della fiction "". E dopo la querelle con Sabrina Ferilli confessa: "Confermo, ho una nuova fidanzata, Giulia". Una bellissima attrice lituana ed ex concorrente di "Veline".

"Il personaggio che ha più assonanza con il mio carattere - racconta Testi - è quello della fiction L’onore e il rispetto; uno tosto, ma con un cuore grande e molto sensibile". Francesco è innamorato: "Confermo, ho conosciuto Giulia sul set de L'onore il rispetto, poi l'ho rivista durante le riprese de Il peccato e la vergogna 2". Quanto al suo passato da concorrente del Grande Fratello sottolinea: "I primi 2-3 mesi successivi al Grande Fratello mi fermavano anche le pulci per strada per chiedermi l'autografo e farmi domande sulla Casa; sarò estremamente sincero: non ho mai avuto troppo piacere perché sapevo che si trattava di una visibilità estremamente effimera e che non sarebbe durata. La differenza è che adesso, quando mi fermano, succede per il mio lavoro".