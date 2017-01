Anna Oxa: "Amici aiuta i giovani, Sanremo no"

foto Ufficio stampa Correlati I MILLE VOLTI DI ANNA 08:56 - Anna Oxa è stata al centro delle polemiche di Sanremo non tanto per la sua esclusione quanto perché "è un sistema politico che non aiuta i giovani". La vittoria di Mengoni non è un segnale per i giovani? "Tutte balle! E' una illusione". La cantante a Tgcom24 spiega perché è stata al centro delle polemiche di Sanremo non tanto per la sua esclusione quanto perché "è un sistema politico che non aiuta i giovani". La vittoria di Mengoni non è un segnale per i giovani? "Tutte balle! E' una illusione". La cantantespiega perché parteciperà al serale di "Amici" , in onda prossimamente su Canale 5. "E' un programma che consente il passaggio della forma d'arte ai ragazzi. Io voglio tutelarli".

L'interprete di successi come "Quando nasce un amore" e "Senza Pietà" sarà tra i protagonisti del serale di "Amici", dove duetterà con i giovani cantanti della scuola, insieme a molti altri big della musica. Tra questi anche Gianna Nannini, Fabri Fibra, Marco Mengoni, Fiorella Mannoia, Cesare Cremonini, Nesli, Michael Bublé, Massimo Ranieri, Emis Killa e i Modà. La Oxa torna con il suo nuovo tour: "Oxa History In Concert" che parte il 22 marzo dal Teatro Sistina di Roma. Poi altre date il 10 aprile all'Auditorium Teatro Manzoni di Bologna, il 15 aprile al Teatro Bellini di Napoli, il 23 aprile al Teatro Nazionale di Milano, il 24 aprile al Teatro Colosseo di Torino, il 25 aprile al Obi Hall/Teatro di Firenze di Firenze e infine il 3 maggio al Teatro Toniolo di Mestre.



Cosa devono aspettarsi i tuoi fan da "Oxa History In Concert"?

Ho cercato di inserire in scaletta i brani che fanno parte della mia storia. Le tematiche che ho cantato in passato sono oggi ancora moderne e attuali. Quello che c'è scritto nei brani del mio primo disco del 1978 "Oxanna" è come fosse stato scritto oggi. Questo concerto è la mia storia che parte da quell'anticonformismo che ho cercato di trasmettere 37 anni fa e che ho mantenuto in tutti i passi più significativi della mia carriera.



Ci sono delle sorprese?

Sì e tante. A partire dall'inizio del concerto che coniuga l'illusionismo alle varie forme d'arte. Si vedranno tante storie messe assieme con mille significati diversi.



A proposito di arte, prosegue ancora la lotta per i giovani dopo Sanremo?

Lo ribadisco. Non ho fatto polemiche per la mia esclusione ma perché voglio tutelare i giovani che vogliono fare arte.



Ma Mengoni è giovanissimo e il Festival l'ha vinto...

Non fatevi fregare dall'illusionismo! Sono tutte balle. I giovani hanno sempre vinto Sanremo, sin dai miei tempi. Sono state create facili etichette del genere "portiamo i giovani a Sanremo" sia per le Nuove Proposte che per i Big dove c'erano persone che avevano una forte storia professionale. Insomma sono tutte balle queste storie che hanno creato sulla novità nel Festival!



Qual è la verità?

Hanno tentato di cancellare la creatività.



Sei stata ospite nella nona edizione di "Amici" duettando con Emma e ora ci torni. Come mai?

Lavorare con i ragazzi è importante perché trasferisci la forma d'arte aperta ad ognuno di loro. Questo è un format consolidato che si base su un principio: l'arte è di tutti e deve arrivare a tutti. Sto lavorando per portare un mio contributo allo show e a tutti gli allievi. Ma di più non posso dire.



C'è un cd in arrivo?

Per la televisione e il tour teatrale abbiamo dovuto spostare l'uscita del disco che comunque c'è. Ci sarà tempo anche per dedicarsi al lancio dell'album.

