Snooki e amici assaggiano il latte materno

BRINDISI SPECIALE 16:03 - La maternità non sembra aver cambiato l'ex party-girl Snooki. Anche tra le mura domestiche, infatti, la stellina del Jersey Shore non rinuncia a prepararsi cocktail "speciali". Durante un episodio del reality "Snooki e JWoww" la neo-mamma ha infatti offerto agli amici Jenny e Roger il proprio latte materno, brindando insieme a loro al piccolo Lorenzo. "Sa di m..." è stato il delicato commento della padrona di casa.

Durante l'episodio in questione Snooki e il compagno Jionni LaValle, genitori da qualche mese del piccolo Lorenzo, invitano Jenny e Roger ad assaggiare insieme a loro un bicchierino di latte "fatto in casa".



L'aspetto non è per niente invitante e Roger lo fa notare alla moglie Jenny: "E' un po' grumoso, avanti buttalo giù. Sembra un po' purè di patate"



"E' la prima volta che lo assaggio il mio latte, c'è qualcosa di disgustoso in tutto questo - aggiunge Snooki, prima di commentare - Sa di m...".