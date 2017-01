"Tatangelo, mi sono preso la rivincita"

foto Ufficio stampa Correlati BELEN, PANCIONE ESPLOSIVO 09:37 - Ha conquistato "Italia's Got Talent" e Daniel Adomako si è preso una bella rivincita. Perché il 22enne ganese che ha messo d'accordo i giudici Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Gerry Scotti era stato scartato da "X Factor". "Non ero piaciuto ad Anna Tatangelo, non ha accettato che avessi un'estensione vocale così ampia", racconta a "Visto". si è preso una bella rivincita. Perché il 22enne ganese che ha messo d'accordo i giudici Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Gerry Scotti era stato scartato da "". "Non ero piaciuto ad, non ha accettato che avessi un'estensione vocale così ampia", racconta a "".

"L'anno dopo mi hanno richiamato dalla produzione - racconta - e sono arrivato fino all'ultimo passaggio. Morgan, però, al momento di scegliere tra i cantanti che sarebbero andati in video mi disse 'ti scarto perché tu sei un fenomeno e ce la fari lo stesso con le tue gambe'...". Poi è arrivato il talent di Canale 5: "Da casa mi è sembrato diverso e ci ho provato. Ed è andata bene". Ma Daniel ha pensato anche ad Amici: "Ma ho sempre avuto paura che il mio timbro vocale non fosse ciò che cercavano...". E con i 100 mila euro vinti cosa farà? "Li metterò in banca, quei soldi mi serviranno per pagarmi gli studi".