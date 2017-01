Hunziker-Scotti, che papere in tv!

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati COPPIA AFFIATATA 09:04 - Si sta per abbattere una vera pioggia di papere, errori, strafalcioni e scivolate degne della miglior tradizione della slapstick comedy, quella comicità involontaria che nasce dalla classica scivolata sulla buccia di banana. Da venerdì 5 aprile, in prima serata su Canale 5, Michelle Hunziker e Gerry Scotti, conducono "Paperissima – Errori in tv", tredicesima edizione del programma di Antonio Ricci. - Si sta per abbattere una vera pioggia di papere, errori, strafalcioni e scivolate degne della miglior tradizione della slapstick comedy, quella comicità involontaria che nasce dalla classica scivolata sulla buccia di banana. Da venerdì 5 aprile, in prima serata su, conducono "", tredicesima edizione del programma di Antonio Ricci.

Un'onda anomala di filmati irresistibili che hanno per protagonisti personaggi dello spettacolo e dello sport ma anche persone comuni. Ripresi nei fuori onda o in momenti inaspettati mentre danno vita a gag involontarie, ad alto tasso di comicità. A svelare le nuove gaffe, due autentici esperti di "errori in tv": Scotti e la Hunziker, alla loro quinta conduzione in coppia. Gerry e Michelle saranno anche protagonisti di parodie esilaranti. Viaggeranno nel tempo e nello spazio: negli Anni 70 in versione figli dei fiori, nel lontano West nelle vesti di un cowboy e di un’avvenente pupa da saloon e nel futuro come provetti astronauti. Perché le papere non hanno confini temporali o spaziali. Appartengono ad ogni epoca, come la scivolata sulla buccia di banana, appunto.



Per la puntata d'esordio saranno catapultati, tra brillantine e abiti in stile pin-up, nelle atmosfere rockabilly in stile Greese. Perfettamente a loro agio nei ruggenti Anni 50 anche Francesco Totti e Ilary Blasi, coppia che ha ereditato simbolicamente il testimone dai mitici Sandra e Raimondo, ospiti di tutte le puntate inaugurali di Paperissima. Nei panni delle Paperette, quattro bellissime ballerine: Ana Maria Moya Calzado, Yasmin Ussani, Lada Poznyakova e Carlotta Maggiorana, tutte reclutate dalla finale del concorso "Veline". Anche quest'anno il programma premia attraverso un concorso il miglior video amatoriale inviato alla redazione. Chi vince si aggiudica un montepremi di 100.000 euro. Per partecipare basta inviare il video alla redazione di PAPERISSIMA, PALAZZO DEI CIGNI – MILANO 2 – 20090 SEGRATE (MI).