Kardashian, gara in tv tra le parti intime

A LETTO CON LE PERLE 11:50 - La competizione tra le due Kardashian maggiori - protagoniste del reality show "Kourtney & Kim Take Miami" - non è certo una novità. Così, dopo aver bevuto bicchieroni di succo d'ananas (che pare abbia proprietà rinfrescanti sulle parti basse), Kim e Kourtney si sono sfidate su chi avesse il miglior profumo intimo, facendo annusare i due asciugamani alla sorellina Khloe. A spuntarla, per un soffio, è stata Kim.

Nell'ultimo episodio di "Kourtney & Kim Take Miami", andato in onda negli Stati Uniti lo scorso 17 marzo, le due stelline hanno bevuto bicchieri su bicchieri di succo d'ananas, per vedere chi avesse le zone intime più "fresche".



A far da giudice la piccola Khloe che, dopo aver annusato gli asciugamani delle sorelle, ha annunciato il verdetto: "Onestamente, posso dire che Kim ha la f.. migliore. E' lei la micina vincitrice".