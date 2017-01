Lando Buzzanca: "Rieccomi commissario"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati LE FOTO DAL SET 12:01 - Lando Buzzanca presenta "Canale 5 in onda il 26 e 27 marzo in prima serata. L'attore veste i panni di un commissario di polizia e a "DiPiùTv" racconta: "Prima di iniziare a girare ho letto il copione ogni giorno per due mesi, il lavoro mi aiuta a non pensare a mia moglie, scomparsa due anni fa". presenta " Donne in gioco ", la nuova fiction diin onda il 26 e 27 marzo in prima serata. L'attore veste i panni di un commissario di polizia e a "" racconta: "Prima di iniziare a girare ho letto il copione ogni giorno per due mesi, il lavoro mi aiuta a non pensare a mia moglie, scomparsa due anni fa".

"Interpreto Franco Binasco - racconta l'attore - un commissario di polizia che è il capo di Olivia e ha promesso a suo padre, in punto di morte, di prendersi cura di lei come se fosse una figlia". Nonostante l'esperienza e l'abitudine al set, Lando racconta che poco prima di cominciare a recitare era terrorizzato: "Mi si è chiuso lo stomaco, avevo le gambe molli, non sono riuscito a dormire. Mi sento così ogni volta che devo affrontare un nuovo set. Ma credo sia questo il segreto per fare bene il mio lavoro".