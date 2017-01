Sharon Osbourne verso "X Factor" UK

foto Ap/Lapresse Correlati FUORI DA AMERICA'S GOT TALENT 10:49 - A distanza di sei anni Sharon Osbourne torna a vestire il ruolo di giudice per la nuova stagione dell'edizione inglese di "X Factor".Dopo il rifiuto dell'ex Spice Girl Mel B, una fonte ha infatti rivelato al "Sun" che il creatore dello show Simon Cowell "non sta cercando nessun altro per il posto di giudice. Simon è un grandissimo fan di Sharon. Le cose si stanno mettendo molto bene per lei, è in pole position per il ruolo". - A distanza di sei annitorna a vestire il ruolo di giudice per laDopo il rifiuto dell'ex Spice Girl Mel B, una fonte ha infatti rivelato al "Sun" che il creatore dello show Simon Cowell "non sta cercando nessun altro per il posto di giudice. Simon è un grandissimo fan di Sharon. Le cose si stanno mettendo molto bene per lei,".

Sembra che la signora Osbourne sia ormai ad un passo dalla firma con "X Factor", per prendere il posto lasciato vuoto da Tulisa. Se fino a qualche giorno fa la sfida era apertissima tra Sharon e Mel B, dopo l'uscita di scena della Scary Spice sembra inevitabile che la scelta ricada su di lei.



Mel B, che è già stata giudice dell'ottava edizione di "America's Got Talent", ha infatti confermato la sua presenza nel cast della prossima stagione di "Australia's Got Talent".



Nella terra dei canguri anche Dannii Minogue, colei che nel 2008 decretò l'uscita di scena della Osbourne da "X Factor". I presunti rapporti intimi tra la cantante e Simon Cowell avrebbero infastidito Sharon, tanto da obbigarla a rinunciare al talent.