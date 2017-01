Alex Belli: "Sul set emozione doppia"

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati NOZZE AI CARAIBI

Scongiurata la chiusura di "Centovetrine", Alex Belli - che sul set presta il volto all'affascinante manager Jacopo Castelli - tornerà a commuovere il suo pubblico con altri intrecci, mentre il cast si popola di volti nuovi. Tra questi anche una famiglia dal passato misterioso. "Tornare sul set è sempre un'emozione - confessa l'attore a "Sorrisi e Canzoni tv" - Un'emozione doppia perchè stavolta il futuro di Centovetrine era incerto".

"Quando si pensava alla chiusura abbiamo iniziato a sezionare i copioni e le più piccole battute per capire che fine avrebbero fatto i nostri personaggi - continua Belli - Una cosa stranissima, per non parlare della malinconia di riempire gli scatoloni con gli oggetti di 12 anni di lavoro".



Superato il momento di crisi, tutta la troupe di "Centovetrine" si è messa al lavoro per sorprendere i suoi telespettatori con nuovi intrecci: "Il nostro lavoro è in continua evoluzione, con gli sceneggiatori che creano e rivedono le storie a seconda di ciò ce piace al pubblico".



Oltre ai volti storici del cast, infatti, nuovi personaggi entreranno a far parte del mondo di "Centovetrine". Tra questi Leonardo, un spregiudicato arrivista, e i suoi due figli: Adam, ragazzo cinico con alle spalle un'infanzia difficile e Fiamma, fotoreporter di talento.