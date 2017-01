Marco Baldini: "Ho perso 5 milioni al gioco"

foto Da video 09:34 - Marco Baldini lo speaker radiofonico e grande amico di Fiorello in diretta a "Domenica Live" ha raccontato la sua esperienza di giocatore d'azzardo e di come, dopo aver toccato il fondo, si sia risollevato. "Mi sono giocato circa 5 milioni di euro, il corrispettivo di 10 miliardi di lire. La cosa peggiore è quando poi iniziano i debiti, le tasse, gli strozzini...", ha spiegato. lo speaker radiofonico e grande amico di Fiorello in diretta a "" ha raccontato la sua esperienza di giocatore d'azzardo e di come, dopo aver toccato il fondo, si sia risollevato. "Mi sonocirca, il corrispettivo di 10 miliardi di lire. La cosa peggiore è quando poi iniziano i debiti, le tasse, gli strozzini...", ha spiegato.

"Feci un errore banale - ha sottolineato Baldini - quello della pigrizia mentale, quando cominciai a lavorare a Radio Deejay vidi tutti che erano più ricchi e famosi di me. E per diventare altrettanto ricco caddi dentro alla voragine del gioco. E quando succede non ne esci più". E ci si allontana da tutto e tutti: "Inizi a perdere gli amici e la stima di tutti. Diventa un incubo, ma ho avuto fortuna perché nostro Signore mi ha dotato di quella vena di pazzia che nel lavoro mi ha dato una mano, ho avuto la fortuna di trovare degli amici molto cari come Linus e Fiorello ma potrei fare anche altri nomi e mia moglie". Ma il conduttore radiofonico ha anche precisato: "Questa è una storia chiusa". E riguardando i video dei grandi amici di sempre, da Fiorello a Linus ha detto: "Mi sono stati molto vicino. Agli amici devo tutto".