"Mai dire provini", si ride con la Gialappa's

Da "Italia's Got Talent" al "Grande Fratello" fino a "La Pupa e il Secchione". Da giovedì 21 marzo alle 23.20 su Canale 5 al via "Mai dire Provini" con la Gialappa's Band che commenterà i provini più divertenti dei programmi Mediaset. Giorgio Gherarducci, Marco Santin e Carlo Taranto prenderanno di mira le stravaganti performance canore, acrobatiche e danzanti di improbabili aspiranti nuovi volti tv.

Bersagli della Gialappa’s anche imperdibili aneddoti, perle di saggezza e prove di cultura generale. Ma non è tutto: in questo appassionante "viaggio ai confini del talento", oltre ad aspiranti cantautori, attempati ballerini e geni incompresi di vario tipo, con un continuo balzo temporale, i telespettatori potranno rivedere le interpretazioni di personaggi e tormentoni targati "Mai dire", diventati ormai un cult in 28 anni di risate e divertimento. In questa prima puntata, ad esempio, rivedremo Aldo, Giovanni e Giacomo nei panni dei Tre tenori e dei talentuosi (si fa per dire) Los Banderillos; nonché Claudio Bisio, nei panni del Mimo Marcel Bisiò, e Fabio De Luigi, nel ruolo dell’affannato cantante-ballerino Petunio.



E ancora Fabrizio Casalino, in versione Gianluca Grignani, e Natalino Balasso, che farà parlare i protagonisti di quadri famosi. Infine, rivedremo una divertente esibizione dei Rappers (l'indimenticabile quintetto rap composto da Claudio Bisio, Maurizio Crozza, Fabio De Luigi, Ugo Dighero e Luciana Littizzetto) insieme a Gioele Dix in versione Claudio Baglioni. Filmati inediti, quindi, ma anche momenti imperdibili di "Mai dire Gol" e di "Mai dire Grande Fratello", passando per "Mai dire Domenica" e "Mai dire TV".