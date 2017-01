"Amici", verso il serale con Emma e Bosè

foto Tgcom24 Correlati SCOPRI LE SQUADRE

AMNESIA LASCIA LA SCUOLA 14:59 - Si avvicina il serale di "Amici" e i direttori artistici Emma e Miguel Bosé hanno formato rispettivamente le squadre Bianca e Blu. Svelati i Big della musica che duetteranno coi cantanti della scuola da Gianna Nannini a Fabri Fibra passando per Marco Mengoni e Fiorella Mannoia. Ci saranno due squadre, una battaglia, un solo vincitore e a guidare questa battaglia ci sono i due direttori artistici: Miguel Bosé e Emma. - Si avvicina il serale di "" e i direttori artisticihanno formato rispettivamente le squadre Bianca e Blu.della musica che duetteranno coi cantanti della scuola dapassando per. Ci saranno due squadre, una battaglia, un solo vincitore e a guidare questa battaglia ci sono i due direttori artistici: Miguel Bosé e Emma.

Sono pronti a duettare al serale con i cantanti di "Amici" grandi artisti della musica come Gianna Nannini, Marco Mengoni, Fabri Fibra, Anna Oxa, Cesare Cremonini, Club Dogo, Nesli, Michael Bublé, Alessandra Amoroso, Massimo Ranieri, Marracash, Fiorella Mannoia, Emis Killa e i Modà. Per i ballerini ci sarà la possibilità di poter danzare con la compagnia New York City Ballet, Eleonora Abbagnato e Nicolas Le Riche. Tutte le coreografie saranno di Giuliano Peparini.



Gli allievi che sono stati scelti da entrambi i direttori artistici, dopo l'esibizione hanno indicato la loro preferenza per uno dei due. E' stato il caso di Nicolò, Verdiana e Lorella. In altri casi la scelta è stata netta come quella di Bosé per Edwyn.



I cantanti via via si sono esibiti davanti ai giudici. Verdiana con la chitarra ha intonato "Bella senz'anima" e poi "If I Were A Boy" di Beyoncé. La sua interpretazione è ricca di vibrati, enfasi e note alte a profusione che poi stancano all'ascolto. Moreno si è dilettato con il rap libero su parole come "mamma" e "amore". Si conferma uno dei talenti più forti di questa edizione. Edwyn al pianoforte ha intonato "True colors". Timbro interessante, musicista e autore si distingue per il suo stile. Angela ha cantato un brano di David Guetta e Kelly Rowland "When Love Takes Over" e non solo vocalmente è potente ma anche versatile passa dalla dance al soul con disinvoltura. Emanuele con la chitarra elettrica ha cantato una sua personalissima versione di "Ain't No Sunshine" e il primo inedito.



SQUADRA BLU di Bosé - Nicolò (ballerino), Verdiana (cantante), Antonio (ballerino), Edwyn (cantante), Marta (ballerina), Ylenia (cantante), Costanzo (cantante) e Andrea (cantante).



SQUADRA BIANCA di Emma - Moreno (cantante), Lorella (ballerina), Anthony(ballerino), Angela (cantante), Pasquale (ballerino), Emanuele (cantante), Greta (cantante) e Chiara (cantante).

