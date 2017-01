Daniel Adomako, re di "Italia's Got Talent"

foto Da video Correlati IL RITORNO DI BELEN

TUTTI I TALENTI 12:36 - E' Daniel Adomako - cantante 21enne di origini Ghanesi - il vincitore della quarta edizione di "Italia's Got Talent". Il concorrente ha infatti conquistato il pubblico da casa, che lo ha incoronato vincitore attraverso il televoto, interpretando "At Last", una dei brani più famosi di Etta James. Secondo posto per lo humor nero del duo "I Fratelli Lo Tumolo", medaglia di bronzo invece per il ballerino Roberto Carlisi. - E'- cantante 21enne di origini Ghanesi - il vincitore della quarta edizione di "Italia's Got Talent". Il concorrente ha infatti conquistato il pubblico da casa, che lo ha, interpretando ", una dei brani più famosi di Etta James. Secondo posto per lo humor nero del duo "I Fratelli Lo Tumolo", medaglia di bronzo invece per il ballerino Roberto Carlisi.

"Italia’s Got Talent" chiude in bellezza una stagione fortunatissima.Il talent si è infatti aggiudicato la serata con uno share del 30%, pari a 6 milioni 926 mila telespettatori. Lo show condotto da Belen Rodriguez e Simone Annicchiarico ha fatto così l'en plain, con 9 vittorie su 9 settimane di programmazione, confermandosi l'edizione più vista (delle 4 andate in onda finora) con una media pari al 30.5% di share.