Italia's Got Talent, 16 finalisti in gara

Ecco la finale di Italia's Got Talent. Simone Annichiarico e Belen Rodriguez presentano i 16 performers in gara per la vittoria sabato 16 marzo alle 21 su Canale 5. Appuntamento imperdibile anche per la straordinaria presenza dei tre giurati Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi...

Belen ci sarà quindi, niente parto anticipato ma super pancione per questa che sarà sicuramente l'ultima fatica della showgirl argentina da incinta. L'ultima puntata della quarta edizione di “Italia’s Got Talent” è quindi arrivata. Edizione premiata da grandi consensi di pubblico e di critica. A contribuire a questo successo la straordinaria presenza dei tre giurati Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi che hanno svolto un lungo lavoro di selezione dei talenti durante le puntate dedicate prima agli screenings e poi nelle due semifinali. In totale in questa fortunata edizione si sono esibiti 205 talenti di ogni età e con discipline molto differenti.



Sono arrivati al rush finale in 40 ora sono rimasti in 16. Uno solo sarà il vincitore premiato dal sostegno del pubblico a casa che sceglie il proprio beniamino attraverso il televoto (al numero 894100 da telefono fisso e con sms al 4770005 da mobile).



Ecco i 16 talenti rimasti in gara:

FACES OF DISCO – BALLERINI CON MASCHERE

LOS HERMANOS MACANA – BALLERINI DI TANGO

DANIEL ADOMAKO – CANTANTE

FRATELLI LO TUMOLO – DUO COMICO

DANIELE E ALESSANDRO SUEZ – ACROBATI

DRUM THEATRE – GRUPPO DI PERCUSSIONISTI

LEONARDO FIASCHI – IMITATORE RIPALTA

BUFO – CANTANTE LIRICA

ROBERTO CARLISI –BALLERINO

WALTER ORFEI NONES MALACHIKHINE - VERTICALISTA

DANIELE DORIA - PARKOUR

ROSSELLA REGINA – CANTANTE

GEMELLI SIAMESI –DUO COMICO

JEANPIERRE BIANCO –ACTOR-CLOWN

ALESSANDRO BARBERO – BIKER ACROBATICO

SARA VENERUCCI E DANILO DECEMBRINI- PATTINATORI A ROTELLE