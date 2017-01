Parte "La fabbrica del sorriso"

L'ormai tradizionale maratona benefica, promossa e realizzata da Mediafriends, (Onlus fondata da Mediaset, Mondadori e Medusa) ha come tema quest'anno "La cura dell'infanzia" e coinvolgerà per due settimane l'intero palinsesto delle reti Mediaset, del Digitale Terrestre e di R101.

Con 2 o 5 euro di donazione i telespettatori potranno salvare la vita, o renderla meno dura, a molti bambini in Italia e all’estero. Tra gli oltre 400 progetti arrivati, quest’anno Mediafriends ha selezionato quelli di due grandi associazioni: MSF (Medici Senza Frontiere) e AIL (Associazione Italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma).



Sulle Reti Mediaset la maratona benefica prenderà il via domenica 17 marzo con l’edizione del Tg5 delle ore 13.00. Il testimone passerà poi a Barbara d’Urso dallo studio di “Domenica live”. Ogni giorno su Canale 5, i magazine di Videonews “Mattino Cinque” e “Pomeriggio Cinque” si occuperanno de la Fabbrica del Sorriso, con servizi dedicati e terranno aggiornati i telespettatori sull’andamento della raccolta fondi.

Il settimanale del Tg5 “Terra” tratterà il tema, allo stesso modo faranno “Le iene”, “Verissimo”, “Quarto Grado”, “Quinta Colonna”, “Amici”, “Forum”, “Zelig” e molti altri programmi d’intrattenimento di Mediaset. Su Mediaset Italia 2, giovedì 28 marzo 2013 Studio Aperto presenterà uno speciale dedicato al film “MSF (un)limited”, il documentario che racconta l’operato di Medici Senza Frontiere nel mondo. Lo speciale condotto da Silvia Carrera si occuperà, in compagnia di alcuni testimoni di MSF, dell’operato dell’organizzazione medico-sanitaria e del progetto in corso in SudSudan.

La Direzione Sport Mediaset ospiterà la maratona all’interno di tutte le sue produzioni, sulle reti generaliste e del Digitale Terrestre. Domenica 31 marzo si chiuderà la parte televisiva e verrà comunicata la cifra raggiunta. Nel corso della settimana i Tg delle tre reti Mediaset, e il canale all news Tgcom 24 riserveranno, con il proprio stile e la propria linea editoriale, numerose finestre a La Fabbrica del Sorriso.



Forte anche la presenza sul web. I vari siti dei programmi Mediaset coinvolti nella campagna solidale, accanto a www.tgcom24.mediaset.it , www.sportmediaset.it e www.mediafriends.it, saranno costantemente alimentati con contributi inediti e approfondimenti ad hoc che continueranno anche dopo il 31 marzo. Come sempre R101, con le sue voci e i suoi programmi, sarà impegnata in prima linea nella settimana di raccolta fondi. Anche Mediafriends quest’anno festeggia 10 anni di attività. Nel corso di questi anni la Onlus ha promosso e sostenuto una lunga serie di eventi benefici raccogliendo ed erogando più di 58 milioni di euro, che hanno consentito a 138 associazioni di realizzare oltre 241 progetti in Italia e nel mondo.