Centovetrine, le nozze dopo le corna?

foto Settimanale Nuovo 12:48 - Colpo di scena a "Centovetrine". Nonostante la scappatella di Sebastiano con Margot, la fidanzata storica Laura decide di fare il grande passo. "Sarà una cerimonia tesa", rivela a "Nuovo" Elisabetta Coriani. Non tutto, infatti, andrà per il verso giusto. Si sposano o no? - Colpo di scena a "". Nonostante la scappatella dicon, la fidanzata storicadecide di fare il grande passo. "Sarà una cerimonia tesa", rivela a ". Non tutto, infatti, andrà per il verso giusto. Si sposano o no?

Dalle immagini che il settimanale propone in anteprima, infatti, gli attori non hanno l'aspetto felice di chi deve sposarsi. Tesi nel volto, baci dal sapore amaro, la coppia riserverà sicuramente delle sorprese. "Mi piace il mio personaggio - racconta Coriani - è un personaggio dalle mille sfaccettature. In futuro poi, potrebbe redimere tutti i suoi peccati e diventare una monaca di clausura...".