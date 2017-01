"The Voice", il dito medio di Pelù

foto Da video Correlati CHE TALENTI! 10:12 - Durante la seconda puntata di Blind Audition di "The Voice Of Italy", Piero Pelù si è indispettito con Riccardo Cocciante. Quest'ultimo è stato scelto dal sedicenne Mattia oggetto della contesa con il leader dei Litfiba che, sdraiato sulla sedia al contrario con le gambe per aria, ha detto "vaff..." e rivolto il dito medio al coach. - Durante la seconda puntata di Blind Audition di "",si è indispettito con. Quest'ultimo è stato scelto dal sedicenneoggetto della contesa con il leader dei Litfiba che, sdraiato sulla sedia al contrario con le gambe per aria, ha detto "vaff..." e rivolto il dito medio al coach.

Mattia Lever aveva già partecipato a "Ti lascio una canzone" e con chitarra al braccio si è presentato per cantare "Heaven" di Bryan Adams. Stile molto americano come e voce cristallina. Tutti e quattro i coach si sono girati ma la scelta del 16enne è caduta su Cocciante. Samantha Discolpa ha già partecipato alla seconda edizione di "Amici". La sua interpretazione di "Maledetta primavera" non ha convinto i coach. Per lei non si è girato nessuno e il pubblico li ha fischiati pesantemente. Veronica De Simone ha 23 anni e molti tatuaggi cul corpo. "Voglio cambiare la mia vita dopo diversi errori", ha dichiarato per poi intonare con voce sofferta, calda e interessante "At Last", capolavoro di Etta James. Si sono girati per lei tutti e quattro i coach. Veronica sceglie "tutta la vita" Raffaella Carrà. Yasmin Kalach di origini siriane e ipovedente ha proposto "Una ragione di più" con qualche venatura soul ma tiratissima con la voce al momento dei vocalizzi.



Tutti e quattro i coach si sono girati. Jessica Morlacchi dei Gazosa fa un bilancio della sua esperienza nella baby-band: "I bambini da piccoli devono andare a scuola. Quando ho chiuso quella esperienza poi mi sono sentita normale. Oggi sono venuta a capire cosa si prova a sognare". La sua interpretazione di "Oggi sono io" di Alex Britti ha convinto solo Riccardo Cocciante. Sconcerto per Daniela Facchiano, 21 anni e vive a Londra. La sua convincente "Stand By Me/Just the way you are" non ha convinto nessuno dei coach. Infine le donne del pubblico pazze per il veneto Timothy Cavicchini, biondo e palestrato. Tutti e quattro si sono girati alla fine della sua versione poco convincente di "Sweet Child O' Mine" dei Guns N' Roses. Per ora nella squadra di Cocciante ci sono 6 cantanti, Raffaella Carrà ne ha 8, stesso numero per Noemi mentre Piero Pelù può già contare su dieci cantanti.

Andrea Conti