Alessandro Pess: "Pensavo ancora alla mia ex"

A sorpresa, ha lasciato "Uomini e Donne" , senza alcuna spiegazione. Adesso l'ex tronista-attorespiega al settimanale "" il motivo della sua scelta. Racconta che è appena uscito da una storia importante e che ogni volta che andava in esterna era come "tradire l'ex": "Mi sono reso conto che, cercando di dimenticarla, era come se stessi facendole un torto".

"Sono uscito da poco da una storia per me molto importante - racconta Pess - con una ragazza che non fa parte del mondo dello spettacolo. Non è stata una storia pubblica. E a questa ragazza ho voluto tanto bene". Tanto che scegliendo le corteggiatrici cercava sempre quelle che in qualche modo le assomigliavano: "Ho iniziato a cercare i suoi occhi negli occhi delle corteggiatrici. Poi ho detto basta, non ce l’ho fatta più e sono esploso, scoppiando in un pianto liberatorio e decidendo di andarmene. Potevo fare il mio mestiere, recitare e continuare a rimanere in video. Invece per rispetto delle corteggiatrici ho preferito andarmene. E' stata una scelta d'amore".



Pess fa mea culpa e spera in un ritorno di fiamma: "Uscendo con le corteggiatrici, ho avuto l'impressione di tradirla. Questo mi ha fatto capire che l’amavo ancora. E spero che anche lei mi ami ancora. Tra noi è durata un anno ma è stata una storia intensa e totalizzante. Travolgente. Se avessi fatto un passo indietro, se l’avessi capita di più, avrei salvato la situazione. Ci ho pensato soltanto dopo".