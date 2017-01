Violenza sulle donne a "Quarto Grado"

foto Ufficio Stampa Mediaset 17:08 - La violenza contro le donne è l'argomento al centro del nuovo appuntamento con "Quarto Grado", il programma di Retequattro condotto da Salvo Sottile, in onda venerdì 15 marzo, alle ore 21.10. Nel corso della puntata, il settimanale a cura di Siria Magri si occupa del processo per la morte di Sarah Scazzi. Si tratta realmente di un complotto di famiglia, come sostiene l'accusa? - Lacontro leè l'argomento al centro del nuovo appuntamento con "", il programma dicondotto da, in onda venerdì 15 marzo, alle ore 21.10. Nel corso della puntata, il settimanale a cura di Siria Magri si occupa del processo per la morte di. Si tratta realmente di un complotto di famiglia, come sostiene l'accusa?

E quanto c'entra l’ossessione di Sabrina nei confronti di Ivano? A seguito della richiesta d’ergastolo per Renzo Dekleva, presunto assassino della moglie Lucia Manca, “Quarto Grado” dà conto della morte della bancaria di Marcon (in provincia di Venezia), scomparsa il 7 luglio 2011 e i cui resti sono stati ritrovati mesi dopo sotto un ponte nel vicentino.



Tra gli altri temi della serata, l’omicidio di Yara Gambirasio:cresce l’attesa per i nuovi interrogatori legati alla morte della ginnasta di Brembate di Sopra. Il pm, infatti, dovrà sentire nuovamente Fikri, insieme alla sua fidanzata. Letizia Ruggeri, pubblico ministero che si occupa del caso, sottoporrà l’operaio marocchino ad un nuovo interrogatorio, dopo che il gip Ezia Maccora aveva archiviato il fascicolo relativo al suo coinvolgimento nella morte di Yara, aprendone un altro con l’accusa di favoreggiamento. Infine, Sottile, con Sabrina Scampini, aggiorna i telespettatori sui casi di Roberta Ragusa e Daniela Sabotig.