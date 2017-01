Italia's Got Talent, Belen torna per la finale

Il programma ha ottenuto un grandissimo successo, superando spesso gli otto milioni di telespettatori e facendo così vincere la serata a Canale 5. Intanto si scaldano i motori per la finalissima, che vede sfidarsi ballerini, cantanti, percussionisti, comici, clown e pattinatori. La presenza di Belen, appena al nono mese di gravidanza, è stata ufficializzata. La showgirl è stata fotografata in centro a Milano con la mamma e si gode il dovuto relax. Forse per tenersi in forma per la finalissima.