Halle Berry, seno esplosivo in tv

foto Da video Correlati SCOLLATURA HOT 09:09 - Un décolleté così prosperoso Halle Berry non l'aveva mai sfoggiato. Così l'attrice, che sta promuovendo il nuovo film "The call", ha scelto la trasmissione televisiva "The Tonight Show with Jay Leno" per mostrarsi sexy. Anche se i più maligni parlano già di ritocco estetico. Se così è, Halle non poteva scegliere un abito diverso per metterlo in evidenza.

Con un belvedere così, Leno - come tutti i telespettatori - non è riuscito a staccare gli occhi dall'esplosiva scollatura. Intanto è certo che la Berry interpreterà di nuovo Tempesta in "X-Men: Days of Future Past": "Sono così eccitata, adoro Tempesta, è uno dei personaggi preferiti che ho interpretato nella mia carriera, e anche la gente lo apprezza".