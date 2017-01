Dobrev: "Mamma mi consiglia per le scene hot"

foto Da video Correlati IN COSTUME 10:16 - Ospite al "Conan Show" Nina Dobrev, star di "The Vampire Diaries" ha confessato di aver ricevuto diverse "note di regia" da parte di sua madre per migliorare le scene di sesso. In visita sul set, infatti, la signora ha voluto dare un paio di dritte alla figlia, per rendere più realistica la scena : "Quando sono uscita dal set ha iniziato a darmi consigli. Tipo inarca di più la schiena, sembrerai più sexy se la inarchi". - Ospite al "Conan Show", star di "" ha confessato di aver ricevuto diverse "note di regia" da parte di. In visita sul set, infatti, la signora ha voluto dare un paio di dritte alla figlia, per rendere più realistica la scena : ", sembrerai più sexy se la inarchi".

Per un'attrice le scene di sesso sono già abbastanza complicate, se a questo si aggiunge la presenza di un genitore sul set, la situazione può diventare molto imbarazzante. Ma la mamma di Nina Dobrev, star di "The Vampire Diaries", è riuscita ad andare oltre, rendendo l'atmosfera inquietante.



Ospite del "Conan Show", l'attrice ha infatti confessato che mentre era in visita sul set la mamma le ha dato diversi consigli su come migliorare le sue performance sessuali. Visibilmente sconvolto, il conduttore non è riuscito a trattenersi e l'ha rimproverata bonariamente: "E' raccapricciante. Scusami, ma tua madre non dovrebbe dirti queste cose!".