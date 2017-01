Emma Marrone regina di "Amici" e di Milano

foto Da video Correlati UNA GIORNATA SPECIALE 19:46 - Emma Marrone si sta preparando al serale di "Amici". La cantante, infatti, è stata scelta come direttore artistico assieme a Miguel Bosé per capitanare una delle due squadre formate da cantanti e ballerini di quest'anno. Intanto Emma lavora al suo nuovo disco di prossima uscita e si è recata a Milano per l'Happy Birthday Tezenis a firmare autografi e incontrare i numerosi fan. si sta preparando al serale di "". La cantante, infatti, è stata scelta come direttore artistico assieme aper capitanare una delle due squadre formate da cantanti e ballerini di quest'anno. Intanto Emma lavora al suo nuovo disco di prossima uscita e si è recata a Milano per l'Happy Birthday Tezenis a firmare autografi e incontrare i numerosi fan.

Emma si è recata a Milano per qualche giorno, impegnata tra appuntamenti di lavoro e incontri con gli amici. La cantante era accompagnata anche dal suo produttore Brando, che ha anche contribuito al successo dei Modà. Tgcom24 vi anticipa che è proprio con Brando che la vincitrice di Sanremo 2012 con "Non è l'inferno" sta lavorando per il suo prossimo album. Il nuovo progetto discografico sarà ricco di sorprese e canzoni inedite. Non è escluso che qualche brano porti la firma di Emma stessa. Di sicuro ha firmato il primo singolo "Amami", che uscirà il 22 marzo. Il lavoro è frutto di una scelta scrupolosa fatta in questi mesi da Emma che ha selezionato diversi brani di alcuni tra gli autori più talentuosi del panorama musicale. Intanto fervono i preparativi per il serale di "Amici" e la cantante, come ha scritto su Twitter, ha grande stima per il rapper Moreno e farà carte false per averlo nella sua squadra.

Andrea Conti