Ian Ziering e Gosselaar, papà speciali

14:44 - Baby-boom per le star della tv anni 90. Ian Ziering, lo Steve di "Beverly Hills", ha infatti annunciato ufficialmente al magazine "People" di essere in attesa della seconda figlia dalla moglie Erin, la cui nascita è attesa per l'inizio di maggio. Dopo i due figli avuti dall'ex moglie, Mark-Paul Gosselaar (lo Zack in "Bayside School") e la pubblicitaria Catriona McGinn diventeranno invece genitori il prossimo settembre.

"Sono così emozionato di avere un'altra bambina. Sono pazzo per questa gravidanza e Erin è magnifica con me, in tutti i modi - ha confessato l'ex biondino di "Beverly Hills" - Mia è entusiasta, appoggia la testa sulla pancia e dice Bambino, vieni fuori subito".



Ma la cicogna è in viaggio anche per un altro idolo della tv anni '90: Mark-Paul Gosselaar, lo Zack di "Bayside School". Dopo Michael (9 anni) e Ava (6 anni) avuti dall'ex moglie Ann Russell, l'attore si prepara a diventare papà per la terza volta con la pubblicitaria Catriona McGinn, sposata nel luglio 2012.



"Siamo eccitati per l'arrivo del bebè - ha svelato a "Us Weekly" - Abbiamo sempre desiderato una famiglia numerosa. I miei figli non vedono l'ora di avere un fratellino o una sorellina. Ci fanno un sacco di domande buffe".