Alessandro Gf7: "Sono stato il terzo incomodo"

foto Olycom Correlati NUOVO SEX SYMBOL 11:16 - Un vero rubacuori l'ex gieffino Alessandro Tersigni, che a "Vero tv" ammette: "A vent'anni mi sono ritrovato senza accorgermene in un triangolo amoroso. Ma è durato poco, la notte voglio dormire tranquillo". Durante la settimana edizione del Grande Fratello ha fatto capitolare la coinquilina Melita "Diavolita" Toniolo, mentre sul set de "I Cesraoni 5" il suo personaggio ha avuto un flirt con Alice (Micol Olivieri).

Arrivato al successo con il Grande Fratello, l'ex vigile del fuoco è ora lanciatissimo nel mondo dello spettacolo. "Ho studiato, continuo a farlo e ci credo. Le soddisfazioni arrivano quando combatti per qualcosa che desideri sul serio - racconta Alessandro a "Vero tv" - E' dura fare l'attore, ma io non voglio mollare".



E per il futuro, immagina una carriera nel grande schermo: "Il mio sogno è recitare al cinema, a fianco di attori e registi in grado di darmi nuovi insegnamenti. Il lavoro è come una scuola, mi permette di crescere".