Parker: "Addio ai tacchi per Sex and The City"

Sarah Jessica Parker, che ha conosciuto la popolarità mondiale grazie al personaggio di Carrie Bradshaw nel telefilm "Sex and the City", dice addio ai tacchi. Il motivo? I suoi piedi, come ha confessato l'attrice al magazine Net-a-Porter, non le consentono più di indossare i 'trampoli' di Manolo Blahnik o Jimmy Choo, marchio di fabbrica della protagonista del popolare telefilm.

"Per una decina di anni ho letteralmente corso sui tacchi, li ho indossati sul set per 18 ore al giorno senza mai toglierli - ha detto - e quando sono andata dal dottore perché mi sono slogata la caviglia ha detto che si era formato un osso dove non doveva esserci". L'idillio - sul set ma anche nella vita vera - con gli stiletto, le ha infatti causato danni permanenti ai piedi. Il problema si è manifestato sul set di "Ma come fa a far tutto": "Il mio personaggio non poteva permettersi calzature di lusso quindi ho usato scarpe 'da supermarket' - ha spiegato -. La suola di queste scarpe non è in pelle, ma in plastica e così sono scivolata un paio di volte procurandomi una distorsione alla caviglia". Una volta dal medico l'attrice ha ricevuto una brutta sorpresa, sul piede si era formato un osso a causa del tempo trascorso sui tacchi.