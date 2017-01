Caterina Balivo: "Ero senza lavoro, ho pianto"

foto Instagram Correlati IRONICA IN RETE 09:52 - Ora che torna in tv, dopo 15 mesi, Caterina Balivo si toglie qualche sassolino dalla scarpa dopo il "periodo buio". A Tv Sorrisi e Canzoni la conduttrice parla del "black out" improvviso in Rai e della sua amarezza: "Dopo sette anni mi hanno privato del mio lavoro. Ho pianto, lo ammetto, sono stata male. Essere privati del lavoro scatena un dolore bestiale". - Ora che torna in tv, dopo 15 mesi,si toglie qualche sassolino dalla scarpa dopo il "". Ala conduttrice parla del "black out" improvviso in Rai e della sua amarezza: "Dopo sette anni mi hanno privato del mio lavoro. Ho pianto, lo ammetto, sono stata male. Essere privati del lavoro scatena un dolore bestiale".

Caterina torna su Rai2 con "Detto fatto" e si sente di ringraziare alcuni amici del mondo dello spettacolo: "Antonella Clerici, Gianluigi Paragone, Simona Ventura e Aldo Biscardi, che mi hanno fatto gli auguri per questa nuova avventura. E ringrazio anche Mediaset: in questi mesi persone come Silvia Toffanin, Piero Chiambretti e Federica Panicucci mi hanno spesso invitato nei loro programmi, facendomi sentire viva". E Lorena Bianchetti, che l'ha preceduta su Rai2 in quella stessa fascia oraria e ora è rimasta senza il suo programma? "Non ci siamo mai sentite, non vedo perché dovremmo farlo adesso". A che cosa si deve, dunque, il ritorno della Balivo in Rai? "Sono cambiati i direttori di rete. Oggi ci sono persone che conoscono la tv, grandi esperti del settore".