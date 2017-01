Selena Gomez: "Aiutavo papà a rimorchiare"

foto Harper's Bazaar Correlati FASCINO ACQUA E SAPONE

11:26 - Selena Gomez è cresciuta e diventa ogni giorno più sexy. L'ex stellina Disney (21 anni) è arrivata al successo grazie alla serie tv per ragazzi "I maghi di Waverly", ma ora è pronta a mettere in mostra il suo lato più sensuale. Immortalata sulla copertina di "Harper's Bazaar" da Terry Richardson, Selena racconta al magazine dello strano rapporto con suo padre: "Dopo il divorzio lo aiutavo a rimorchiare le cameriere".

Sono lontani i tempi in cui vestiva i panni di maghetta in tv. Ora Selena Gomez è consapevole del proprio fascino ed ha imparato a gestire le pressione dei media, specie quando entrano nella vita privata. E sulla sua chiacchieratissima love-story con Justin Bieber ammette "era super importante per noi due avere una relazione normale. E' così che dovrebbe essere sempre".



E se la Gomez ora è in cerca del principe azzurro, in passato è stata proprio lei a trovare le fidanzate per papà Ricardo, dopo il divorzio dalla madre. "Quando avevo sette anni mio padre andava spesso da Hooters (catena di ristoranti famosa per le cameriere giovani e avvenenti ndr.) e ha iniziato a notare che le cameriere si avvinavano spesso al nostro tavolo quando io ero con lui - racconta - Alla fine passavamo il tempo insieme con tutte queste fantastiche ragazze intorno".