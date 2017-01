The Money Drop a caccia del milione di euro

foto Ufficio Stampa Mediaset Correlati IL CASTING 08:40 - Da lunedì 11 marzo Gerry Scotti torna alla guida di "The Money Drop", in onda su Canale 5 tutti i giorni dal lunedì alla domenica alle 18.50. Trasmesso in Italia per la prima volta nella scorsa stagione, il programma ha rivoluzionato gli schemi dei tradizionali game show grazie alla presenza in studio di 1 milione di euro in contanti, diviso in 40 blocchetti da 25 mila euro l'uno, a disposizione dei concorrenti fin dalla prima domanda. - Da lunedì 11 marzotorna alla guida di "", in onda su Canale 5 tutti i giorni dal lunedì alla domenica alle 18.50. Trasmesso in Italia per la prima volta nella scorsa stagione, il programma ha rivoluzionato gli schemi dei tradizionali game show grazie alla presenza in studio di 1 milione di euro in contanti, diviso in 40 blocchetti da 25 mila euro l'uno, a disposizione dei concorrenti fin dalla prima domanda.

Il meccanismo è semplice: si gioca in coppia (amici, fidanzati, parenti, colleghi, ecc…) e si ha un minuto di tempo per rispondere a ciascuna delle otto domande previste. Ogni domanda può avere quattro, tre o due possibili risposte e la coppia deve puntare l’intero bottino su una – o più – di queste opzioni, spostando fisicamente le banconote sulle risposte che ritiene corrette. In caso di risposta sbagliata, i concorrenti vedono precipitare le banconote sotto i loro occhi, risucchiate in una botola. In caso di risposta esatta, invece, conservano intatto il montepremi. Più i giocatori sono scaltri e coraggiosi, più alta è la possibilità di mantenere il milione integro fino alla fine del gioco e di vincerlo interamente.



Nella passata edizione la cifra più alta è stata vinta da due fratelli gemelli (Laura e Federico Fioravanti), di Pienza, in provincia di Siena. A soli 22 anni, hanno portato a casa 625 mila euro. Nel mondo, (il format Endemol va in onda in 39 paesi) il primato della vincita più alta è tuttora nelle mani di una coppia tedesca che si è aggiudicata 1 milione di euro. Il 24 marzo "The Money Drop" è andato in onda, in prima serata, con una puntata speciale. Michelle Hunziker, Cesara Buonamici, Rudy Zerbi e Salvo Sottile hanno giocato per sostenere i progetti promossi dalla maratona benefica “La Fabbrica del Sorriso”.